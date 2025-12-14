Сколько стоила России одна ночь обстрелов Одессы: подсчет военных

Ракеты / © Associated Press

В ночь на 13 декабря Россия потратила более 109 миллионов долларов всего за одну атаку по Одесскому региону.

Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины, обнародовав подсчет стоимости ракет и дронов, задействованных при обстреле.

По данным военных, в составе атаки были использованы:

16 крылатых ракет "Калибр" - около $32 млн

5 крылатых ракет "Искандер-К" - около $10 млн

5 баллистических ракет "Искандер-М" - около $15 млн

4 аэробалистические ракеты "Кинжал" - около $40 млн

более 300 дронов Shahed-136 - около $12,16 млн

Общая сумма расходов составила около $109,2 млн. В Силах обороны отмечают, что это лишь ориентировочная стоимость вооружения — без учета логистики, подготовки пусков и эксплуатации носителей.

Военные отмечают: эти средства могли бы пойти на развитие гражданской инфраструктуры в самой России — медицину, образование или водоснабжение, однако Кремль сознательно выбирает массированные ракетно-дроновые удары.

Напомним, 13 декабря Одесская область ночью и утром подверглась одной из самых массированных атак со стороны РФ.

Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе подача электроэнергии пока невозможна даже на отдельные линии. Приоритетом остается обеспечение работы объектов критической инфраструктуры.