Сколько стоила России одна ночь обстрелов Одессы: подсчет военных
Силы обороны Юга Украины обнародовали детали ночной атаки России на Одесскую область и подсчитали стоимость применяемых ракет и дронов.
В ночь на 13 декабря Россия потратила более 109 миллионов долларов всего за одну атаку по Одесскому региону.
Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины, обнародовав подсчет стоимости ракет и дронов, задействованных при обстреле.
По данным военных, в составе атаки были использованы:
16 крылатых ракет "Калибр" - около $32 млн
5 крылатых ракет "Искандер-К" - около $10 млн
5 баллистических ракет "Искандер-М" - около $15 млн
4 аэробалистические ракеты "Кинжал" - около $40 млн
более 300 дронов Shahed-136 - около $12,16 млн
Общая сумма расходов составила около $109,2 млн. В Силах обороны отмечают, что это лишь ориентировочная стоимость вооружения — без учета логистики, подготовки пусков и эксплуатации носителей.
Военные отмечают: эти средства могли бы пойти на развитие гражданской инфраструктуры в самой России — медицину, образование или водоснабжение, однако Кремль сознательно выбирает массированные ракетно-дроновые удары.
Напомним, 13 декабря Одесская область ночью и утром подверглась одной из самых массированных атак со стороны РФ.
Из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в регионе подача электроэнергии пока невозможна даже на отдельные линии. Приоритетом остается обеспечение работы объектов критической инфраструктуры.