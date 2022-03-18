Сколько стоит аренда жилья на Западной Украине во время войны: реальный опыт украинцев

ТСН.ua решил пообщаться с теми украинцами, кто временно выехал на запад страны и с чем столкнулся во время поисков жилья для себя.

Уже почти три недели прошло, как Россия совершила военное вторжение и развязала войну против Украины. Огромное количество людей было вынуждено уехать из собственных домов, чтобы обезопасить свою жизнь от военных действий, обстрелов, авианалетов. За пределы Украины уехали более 3 миллионов украинцев, почти столько же — нашли временное убежище на западе страны. Кто-то остановился у родственников, кто-то – у незнакомых людей, при чем бесплатно, нашлись люди, готовые помочь безвозмездно. Впрочем, есть и такие, кто взвинтил цены на жилье – кое-где стоимость аренды увеличилась в два, а то и больше раз.

Об арендодателях, которые необоснованно подняли цены на жилье во Львове, рассказывает и мэр Львова Андрей Садовый. Работники мэрии проработали жалобы, относительно таких предпринимателей, и Садовый обратился к военным администрациям использовать данные помещения для поселения военных и людей, нуждающихся в убежище безвозмездно. Впрочем, ТСН.ua решил пообщаться с теми украинцами, кто временно выехал на запад страны и с чем столкнулся при поиске жилья.

Инна, 50 лет

Мы выехали из Киева где-то через 10 дней после начала войны двумя машинами. За двое суток добрались до Западной Украины и поселились на горнолыжной базе неподалеку от границы с Румынией. На всю семью арендовали здесь 3 небольших номера. Поскольку мы сразу арендовали на две недели, хозяин сделал нам скидку на проживание в 50%. Сейчас продлили пребывание еще на неделю и будем платить полную сумму, 550 грн в день. Более или менее приемлемые и цена, и условия проживания. Надеемся, что уже скоро сможем вернуться домой.

Иван, 43 года

Мы с женой и двумя детьми уехали во Львов. Когда искали жилье в центре Львова, видели цены от 800 до 1000 долларов в месяц. Около аэропорта предлагали 12-14 тысяч гривен в месяц, но было страшно поселяться возле этого объекта. Так что мы пока поселились в центре.

Елена, 34 года

Мы уехали из Бучи и искали квартиры где-то на Западе. В Ивано-Франковске найти что-то не удалось, риелторы говорили, что все занято. Хотя из того, что слышали – это от 750 до 1000 грн за сутки. Поэтому решили поехать в Тернополь. Здесь предлагали однокомнатную квартиру не в очень хорошем состоянии за 15 тысяч гривен. В результате поиски среди знакомых увенчались успехом – девушка, арендовавшая квартиру уехала в деревню, а хозяин этой квартиры позволил поселиться якобы ее родственникам – то есть нам. Будем платить 5500 грн в месяц и плюс коммунальные платежи. Пока продолжались поиски, мы жили в небольшой гостинице. Поскольку это отель знакомого, он не хотел брать оплату, мы настояли, что смогли заплатить, он взял полцены. Соседние отели, я слышала, берут 1500–2000 грн в сутки.

Наталья, 29 лет

Нам вообще повезло, поскольку мы были первыми из тех, кто уехал на Западную Украину, остановились в Тернополе. Мне с моей мамой разрешили поселиться практически бесплатно – мы платим только коммунальные услуги. Квартира небольшая, но в хорошем состоянии, все есть.

Яна, 32 года

Мы выехали из Николаева во Львов на пятый день с начала войны, нам помогли местные волонтеры найти жилье, расположились в Галицком районе, платим 6 тысяч гривен в месяц. И коммунальные плюс. Сейчас все говорят, как сложно найти жилье и как сильно взвинтили цены, радуюсь, что нам нам удалось быстро поселиться по приемлемой цене.

Макар, 30 лет

Мы с женой и двумя детьми и домашними животными (у нас кот и собака) поехали в Ужгород, нам удалось найти дом в окрестностях города. Оплачиваем 600 долларов в месяц. Столкнулись с проблемой именно животных, потому что не все арендодатели охотно принимают семьи с домашними любимцами, хотя наши воспитанные и не портят имущество.

Андрей, 32 года

Мы с девушкой и собакой поехали в Закарпатье ровно за день до начала войны и арендовали номер в гостинице в горах до 5 марта. С того момента мы не смогли продлить пребывание в Яремче, поскольку номера уже были забронированы и начали поиск жилья в другом месте, но столкнулись с проблемой, что мужчинам уже неохотно предоставляли жилье. Удалось найти у знакомых знакомых и арендовать дом в Верховине за 700 долларов в месяц. Я встал на учет, но постоянно ловлю на себе неоднозначные взгляды.

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