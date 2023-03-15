Сколько стран готовы передать Украине танки Leopard: стало известно количество бронемашин

Более 150 танков Leopard готовы передать нашему государству девять стран-партнеров.

Украине 150 танков Leopard могут передать девять стран-партнеров. Это позволит создать "импульс" на поле боя.

Об этом во время заседания Контактной группы по обороне Украины заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Всего за последние три месяца члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя", — подчеркнул Ллойд Остин.

Также он добавил, что речь идет о формировании более девяти бронетанковых бригад.

"Коалиция стран, которая предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Теперь девять стран обязались предоставить более 150 танков Leopard", — подчеркнул министр обороны США.

Напомним, что первые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании.

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