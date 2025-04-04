Сколько стран могут отправить войска в Украину: в ОП ответили

Миротворцы ООН. Фото иллюстративное

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Более 10 стран могут участвовать в формировании иностранного военного контингента в Украине.

Об этом заявил заместитель руководителя ОП, участник переговорной группы Украины в Саудовской Аравии, бывший комбриг 93-й бригады "Холодный Яр" Павел Палиса, передает «Суспільне».

По его словам, сейчас вопрос контингента и его формирование обсуждается с союзниками. Обсуждают следующие аспекты: полномочия, порядок действий в различных доменах — сухопутном, морском, воздушном.

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Палиса подчеркнул, что украинская сторона максимально заинтересована в эффективном присутствии партнеров в каждом из этих направлений.

Предполагается, что каждое иностранное подразделение, которое разворачивается даже на условно дружественной территории, должно иметь:

систему ПВО для защиты из воздуха;

надежное логистическое развертывание;

средства радиоэлектронной борьбы;

взаимодействие с авиационной компонентой;

в случае военно-морского присутствия гарантировать защиту и охрану морских сил.

«Это комплексный вопрос, нуждающийся в тщательном планировании с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и идет работа», — говорит Палиса.

По данным советника главы ОП, Украина ожидает присутствия 10-12 стран. Среди них будут Великобритания и Франция, страны Балтии и страны Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания).

Сейчас в Украине готовятся к встрече по контингенту военных других стран — первой в таком роде.

«В ближайшее время запланирована еще одна – уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены более глубоко и подробно. Мы прекрасно понимаем, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющей. Только после этого можно будет двигаться дальше. Почему мы сейчас ведем переговоры, прежде всего, с Францией и Великобританией? Потому что именно эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе», — подытожил Павел Палиса.

Ранее Палиса рассказал, действуют ли еще договоренности о прекращении атак.