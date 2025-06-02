Сколько стратегических самолетов осталось в России: авиаэксперт ответил

В России оставалось не более 50-55 стратегических самолетов

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В России оставалось не более 50-55 стратегических самолетов по состоянию на 31 мая. И главное в уничтожении российской стратегической авиации, в том числе и во время состоявшейся 1 июня 2025 года операции «Паутина» — это не только количество сбитых самолетов, но и сам факт удара по ключевым компонентам авиационной инфраструктуры.

Об этом заявил авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире «КИЕВ 24».

«Главное в уничтожении российской стратегической авиации — это не только количество сбитых самолетов, но и сам факт удара по ключевым компонентам авиационной инфраструктуры», — сказал он.

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По оценкам Криволапа, на 31 мая в России оставалось не более 50-55 стратегических самолетов.

Особое внимание авиаэксперт обратил на авиабазу «Белое», которая используется для ремонта и обслуживания стратегической авиации.

«Цифра 41 не выдумана. Это результат не только атак на боевые самолеты, но и уничтожение техники, которая уже была на стадии списания», — добавил он.

Напомним, спецоперация СБУ под кодовым названием «Паутина», которую уже назвали исторической и уникальной, своим размахом и дерзостью уже бросает вызов самым выдающимся разведывательным акциям мира, заставляя вспоминать даже легендарный израильский Моссад.

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Особенно значим факт уничтожения вместе с частью бомбардировщиков Ту-95МС и крылатых ракет Х-101 на аэродроме «Оленья».

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