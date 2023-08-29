Сколько танков Leopard 2 потеряла Украина во время контрнаступления: в Forbes подсчитали

По данным издания, почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков – всего 20 человек – спасся из своей машины, прежде чем она сгорела или взорвалась.

За 13 недель от начала долгожданного контрнаступления на нескольких направлениях на юге и востоке Украины украинская армия потеряла всего пять из 71 своего танка Leopard 2.

Об этом пишет американское издание Forbes.

По данным издания, все потери Leopard 2 произошли в квадрате площадью около 65 кв км, между Малой Токмачкой на севере и Роботиным на юге.

Несколько больше танков немецкого производства — по меньшей мере 10 — получили повреждения. Но украинцы ремонтируют поврежденные танки на складах в Польше и Германии и возвращают на фронт.

Что еще важнее, по данным издания, почти каждый член экипажа пяти уничтоженных танков – всего 20 человек – спасся из своей машины, прежде чем она сгорела или взорвалась.

Самым важным для выживания экипажей Leopard 2 журналисты называют то, что немецкие производители танков KMW и Rheinmetall построили специальные башенные отсеки для своих 120-миллиметровых боеприпасов, которые при ударе взрываются наружу от экипажа.

Российские танки, напротив, хранят боеприпасы под башнями танков. Когда боеприпасы заканчиваются, башня – и три члена экипажа – взлетают в небо. Это главная причина, почему гораздо легче повредить Leopard 2, чем уничтожить и убить его экипаж. В то время как чистое попадание в российский Т-72 может взорвать танк и уничтожить экипаж.

Сколько танков осталось

По подсчетам Forbes, украинские бригады все еще располагают более чем 50 действующими Leopard 2 из 71 из начальной партии.

Новая партия из 14 Leopard 2A4, которая должна прибыть в начале следующего года, должна компенсировать эти потери. Кроме того, уже в пути, в том числе 31 американский танк М1 Abrams, имеющий еще более тяжелую броню, чем большинство Leopard 2.

Украинцы также получат не менее 165 немецких Leopard 1A5. Но они – в отличие от Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams – имеют минимальную бронированную защиту.