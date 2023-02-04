Сколько танков нужно Украине для освобождения всех территорий: Вениславский говорит, что обещанных мало

На сегодняшний день государства-партнеры обещают Украине 143 танка.

Украине для освобождения всех территорий необходимо до 700 танков, сообщил нардеп, член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский.

Об этом народный избранник рассказал в интервью Bild.

Вениславский отметил, что Украине будет мало для освобождения оккупированных Россией территорий тех 143 танка, которые сегодня обещают передать западные партнеры.

"Чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", – сказал член комитета Рады по нацбезопасности.

Напомним, в конце января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ для контрнаступления необходимы 300-500 танков.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что в первой волне передачи государству западных танков поступят от 120 до 140 машин. Речь идет о Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

Атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий оценил, что танки Leopard и Challenger могут попасть на фронт уже весной. Что касается танков Abrams, то они поступят позже.

Подоляк о ротации в Кабмине, танках для Украины и трибунале над Путиным

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.