Сколько танков осталось в России и какие государства могут передать оккупантам технику: объяснение эксперта

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что у России в начале полномасштабной войны против Украины было до 3300 боеспособных танков. В Украине оккупанты потеряли уже 2899 танков.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Коваленко подчеркнул, что на войне РФ потеряла большую часть своих танков. По открытым источникам, в России на хранении находится еще до 15 тысяч танков, однако, вероятно лишь 20% из них можно восстановить, чтобы отправить на войну. Поэтому РФ забирает танки из Беларуси.

"К восстановлению боеспособности из российских центров хранения пригодны около 20% всех имеющихся в наличии танков. Грубо говоря это до 3 тысяч танков. Опять-таки, серьезное количество для восстановления боеспособности армии, но все же. Ремонт этих танков и возвращение им боеспособного состояния занимает время. К примеру, восстановление после консервации Т-72 может занять от двух недель до месяца. У Т-80 процесс сложнее, и это в среднем занимает месяц", — пояснил эксперт.

Александр Коваленко считает, что из-за потерь тяжелой бронетехники Россия может обратиться за помощью к другим странам, как: Иран, Индия, Алжир, ведь белорусских резервов сейчас недостаточно.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства. Оккупанты ожидали "взять Киев за три дня" и установить в столице марионеточный режим во главе с государственным изменником Януковичем.

Однако ВСУ начали смело противостоять оккупационной армии. С 24 февраля наши защитники ликвидировали 86 150 оккупантов, уничтожили 2899 российских танков, 278 самолетов, 261 вертолет.

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