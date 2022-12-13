Сколько техники Беларусь передала РФ и какое оружие наиболее опасное для запада и севера Украины

Для западных и северных областей Украины есть опасные ракетные комплексы "Искандер", "Ураган", "Солнцепек".

Вооруженные силы Беларуси передали России около 100 танков Т-72, которые в дальнейшем должны быть модернизированы и использованы на фронте в Украине.

Об этом 24 канала рассказал руководитель телеграмм-канала "Белорусский Гаюн" Антон Мотолько.

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По его словам, режим Лукашенко предоставил России еще около сотни другой боевой техники.

"Но это и около не половины или трети запасов, которые имеет Беларусь. Вопрос в том, какую роль будет играть эта боевая техника", — заметил Мотолько.

Он предупредил, что для западных и северных областей Украины важно наблюдать ракетные комплексы "Искандер", "Ураган", "Солнцепек" и вылеты истребителей и бомбардировщиков. Мотолько объяснил, они могут наносить точечные и опасные удары.

Беларусь перебрасывает технику ближе к границе с Украиной

12 декабря начала появляться информация, что российские военные в Беларуси перетягивают свою технику ближе к границе с Украиной. Наблюдатели зафиксировали перебраывание 24 единиц военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометной батареи, машин связи, инженерной техники.

Кроме того, режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

Украинские пограничники прокомментировали внезапную проверку боеготовности армии Белоруссии. Спикер ГНСУ Андрей Демченко подчеркнул, что пока угрозы нового вторжения нет.

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