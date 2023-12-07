Сколько техники США передали Украине с начала 24 февраля 2022 года (подсчеты)

Во времена правления Джо Байдена сумма помощи США Украине достигла 44,8 миллиарда долларов.
В среду, 6 декабря, США объявили о новой военной помощи для Украины. Это будет уже 52-й транш с начала войны.
Редакция Авто24 подсчитала, сколько техники Пентагон передал Украине с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года.
Техника наземного сегмента:
• 31 танк Abrams;
• 45 танков Т-72Б;
• 186 боевых машин пехоты Bradley;
• 4 машины группы огневой поддержки Bradley;
• 189 бронетранспортеров Stryker;
• 300 бронетранспортеров M113;
• 250 бронированных машин безопасности M1117;
• 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);
• 2000+ многоцелевых колесных ТС высокой мобильности (HMMWV);
• 200+ легких тактических автомобилей;
• 300 БМП;
• 80 грузовиков;
• 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;
• 800+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;
• 131 тактический автомобиль для подъема техники;
• 10 командно-штабных машин;
• 30 автомобилей зарядки боеприпасов;
• 18 бронированных мостовых систем;
• 8 транспортных средств материально-технического обеспечения;
• 239 топливозаправщиков;
• 105 топливных прицепов;
• 58 водных прицепов;
• 6 бронированных легковых автомобилей;
• 1 батарея ПВО Patriot
• 12 зенитно-ракетных систем NASAMS.
По подсчетам издания, общая сумма помощи США за время российско-украинской войны достигла 44,2 миллиарда долларов, а во время правления Джо Байдена – 44,8 миллиарда долларов.
Напомним, госпожа Украины в США прокомментировала провальное голосование в Сенате за выделение средств на помощь.
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