Сколько техники США передали Украине с начала 24 февраля 2022 года (подсчеты)

В среду, 6 декабря, США объявили о новой военной помощи для Украины. Это будет уже 52-й транш с начала войны.

Редакция Авто24 подсчитала, сколько техники Пентагон передал Украине с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2023 года.

Техника наземного сегмента:

• 31 танк Abrams;

• 45 танков Т-72Б;

• 186 боевых машин пехоты Bradley;

• 4 машины группы огневой поддержки Bradley;

• 189 бронетранспортеров Stryker;

• 300 бронетранспортеров M113;

• 250 бронированных машин безопасности M1117;

• 500+ противоминно-устойчивых транспортных средств с засадой (MRAP);

• 2000+ многоцелевых колесных ТС высокой мобильности (HMMWV);

• 200+ легких тактических автомобилей;

• 300 БМП;

• 80 грузовиков;

• 124 прицепа для перевозки тяжелой техники;

• 800+ тактических автомобилей для буксировки и транспортировки техники;

• 131 тактический автомобиль для подъема техники;

• 10 командно-штабных машин;

• 30 автомобилей зарядки боеприпасов;

• 18 бронированных мостовых систем;

• 8 транспортных средств материально-технического обеспечения;

• 239 топливозаправщиков;

• 105 топливных прицепов;

• 58 водных прицепов;

• 6 бронированных легковых автомобилей;

• 1 батарея ПВО Patriot

• 12 зенитно-ракетных систем NASAMS.

По подсчетам издания, общая сумма помощи США за время российско-украинской войны достигла 44,2 миллиарда долларов, а во время правления Джо Байдена – 44,8 миллиарда долларов.

Напомним, госпожа Украины в США прокомментировала провальное голосование в Сенате за выделение средств на помощь.

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