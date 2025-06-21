Сколько тел российских военных передали Украине: Зеленский назвал цифру и показал доказательства

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РФ передала Украине 20 тел, принадлежащих российским военным. Также есть наемник из Израиля, воевавший на стороне государства-агрессоры, о чем свидетельствуют документы.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Но это ложь, уже зафиксированная. Они подбрасывали нам трупы своих граждан. Таково отношение к войне, к своим военным. И это уже задокументировано. Иногда эти тела даже с российскими паспортами», — эмоционально выразился президент.

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Это значит, что они даже сами не могут проверить, кого отправляют, поскольку это множество людей. Нужна экспертиза, и неизвестно, сколько на это нужно времени — непонятно

«Мы, безусловно, хотим вернуть всех наших воинов. И тела наших героев. Но мы точно не хотим возвращать русских, просто для количества. Как россияне реагируют на то, что мы им говорим о том, что они отдают нам российских граждан? Никак. Они говорят, что такого не может быть», — констатировал Зеленский.

Он подчеркивает, что подобные факты неоднократны. Вот почему важно показать, что это не случайность.

По словам украинского лидера, тела россиян нужно отдавать вражеской стороне назад.

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«Вы понимаете, как это работает? Потому что они дают вам тысячи, а вы им тысячи не отдали. То есть, на поле боя происходили обмены телами, они уже были. Но они никогда не выходили на какой-либо публичный уровень. Это такой, по-военному привычный элемент, когда на поле боя обмениваются убитыми», — отмечает Зеленский.

Как известно, обмениваются и тяжело ранеными, добавляет он, что совершенно нормально.

«Но этим массовым подходом к количеству убитых они попытаются разбить ситуацию, что погибло много русских. И я думаю, что для них это важно. Потому что они боялись признания этого факта, большого скопления погибших. Если наступит такой момент, когда Путин захочет кого-то мобилизовать, — его общество будет бояться», — сказал главнокомандующий.

Россияне рассуждают так: если показать, что на каждого военного вроде бы сотня погибших украинцев, то это не так страшно выглядит.

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Ранее Зеленский прокомментировал возможное влияние иранского конфликта на Украину. Если у Ирана будет ядерное оружие — это очень опасно.

Он объяснил: если сегодня иранцы могут напасть на любую страну или они могут дать оружие России или другой стране или террористической организации. Это очень опасно.

«Конечно, это повлияет и на нас. К примеру, часть мощностей по производству „Шахедов“ была уничтожена. Я не уверен, что все. И это досадно, но Иран раньше помогал этим России, и я думаю, что сейчас передан Северной Корее опыт россиян, я имею в виду военный опыт», — говорит Зеленский.