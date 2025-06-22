Сколько территории контролирует ВСУ на Курщине — данные Сырского

Александр Сырский / © Александр Сырский

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Украинская армия благодаря операции на Курщине смогла оттянуть до 70 000 вражеских бойцов, среди которых российские и северокорейские военные. Это позволило ВСУ выиграть время для перегруппировки по другим направлениям.

Об этом сообщил Главком Александр Сырский, пишет «Мы — Украина».

По словам Сырского, в настоящее время примерно 10 тысяч российских военных остаются вовлеченными в бои в Курской области, фактически на собственной территории. Наступление врага сдержано.

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Генерал Сырский добавил, что при его руководстве украинские подразделения удерживают контроль над ориентировочно 90 км кв территории в Курской области — это часть стратегического сдерживания нового наступления армии РФ.

Ранее сообщалось, что РФ накапливает свои силы в Курской области и пытается малыми группами проникать на территорию Украины, в частности, на Сумщину.

Тем временем The Military Watch сообщает, что Вооруженные силы РФ перебросили около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковский регион Украины.