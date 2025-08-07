Сколько территории Курщины контролируют ВСУ и зачем: Сырский объяснил

Александр Сырский / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Реклама

Несмотря на то, что Силы обороны отошли от Суджи и окрестных сел, Силы обороны продолжают контролировать некоторую часть Курской области.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

По его данным, на территории Российской Федерации силы обороны контролируют около 50 квадратных километров.

Реклама

«Территорию мы держим и держим уверенно, потому что противник несет потери. Сейчас оборона организована таким образом, что для того чтобы проводить наступательные действия, противник вынужден преодолевать открытые пространства. То есть, он постоянно находится под нашим огненным влиянием, под влиянием наших дронов», — заверил главком ВСУ.

Напомним, что в годовщину Курской операции главком Сырский рассказал, что сейчас происходит на этом участке фронта.

Он откровенно рассказал, была ли Курская операция успешной, а также раскрыл неизвестные детали Курской операции.

Кроме того, Сырский откровенно ответил, стоили ли вместо нее отправить войска на Покровск.