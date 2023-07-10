Сколько территории освобождено на Бахмутском направлении с начала наступления ВСУ: ответили в Генштабе

Оккупанты на Бахмутском направлении осуществляют перемещение подразделений и войск, активно задействованных на этом отрезке фронта.

С начала контрнаступления на Бахмутском направлении Силы обороны освободили 24 кв. км, за неделю – 4 кв. км.

Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в понедельник, 10 июля.

По его словам, украинские защитники во время наступательных действий имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника.

"Противник сопротивляется, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы. Здесь продолжаются тяжелые бои", — добавил Ковалев.

Контрнаступление ВСУ: результаты по состоянию на 10 июля

Как сообщалось ранее в Генштабе, с начала наступательных действий на юге удалось освободить от оккупантов 169 кв. км. По словам спикера ведомства Андрея Ковалева, это соразмерно с площадью Одессы. Наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается.

Как говорится в сюжете ТСН, бои на юге становятся более ожесточенными — украинские бойцы приблизились к основной линии обороны оккупантов в Запорожье. Каждый метр в контрнаступлении дается с трудом, поскольку враг настроил много фортификационных укреплений, заминировал тысячи гектаров.

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