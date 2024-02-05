Сколько территории Украины находится под оккупацией: Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью национальному итальянскому телеканалу Rai 1, во время которого ответил на главные вопросы.

Президент во время общения с журналистом назвал процент украинской территории, которая находится в оккупации.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили. Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", – сказал он.

"Первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", – добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день российскими войсками оккупированы 1877 украинских населенных пунктов.

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