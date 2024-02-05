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Сколько территории Украины находится под оккупацией: Зеленский ответил

Сколько территории Украины находится под оккупацией: Зеленский ответил

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украина шаг за шагом освобождает свою территорию.

Президент Украины Владимир Зеленский дал обширное интервью национальному итальянскому телеканалу Rai 1, во время которого ответил на главные вопросы.

Президент во время общения с журналистом назвал процент украинской территории, которая находится в оккупации.

"После двух лет важно, что нам удалось защитить наше государство. Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили. Сегодня страна знает, что такое война, к сожалению, многие семьи потеряли близких, ранены и много на фронте, но мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров", – сказал он.

"Первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", – добавил президент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день российскими войсками оккупированы 1877 украинских населенных пунктов.

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