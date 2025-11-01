Сколько территории Украины оккупировали россияне в октябре 2025 года

Темпы российского продвижения замедлились / © Associated Press

Россияне оккупировали в октябре 2025 года 267 кв километров украинской территории, тождественно площади, оккупированной в сентябре, и составляет 0,04% от всей площади страны.

Об этом сообщили в DeepState.

Отмечается, что теперь общий показатель площади оккупации составляет 19,09%. В относительном показателе количество оккупированной территории выросло на 3,1%, а количество штурмовых действий на 2,3%.

«Больше всего потерь в районе Новопавловки-Гуляйполя, на которые приходится 69% оккупированных территорий и всего 16% штурмовых действий. В октябре на Покровском отрезке интенсивность была на таком же уровне, хотя на Лиманском отрезке интенсивность упала. Выросло количество штурмовых действий в направлении Константиновки и на Харьковском отрезке (от Казачьей Лопани до Двуречанского)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска захватили село Новогригоровка Запорожской области и продвинулись у Красногорского на александровском направлении (ранее называлось новопавловский). Кроме этого, россияне имели также продвижение в Миролюбовке и в районе села Казацкое Донецкой области на Покровском направлении.