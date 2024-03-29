Сколько территории Украины захватила РФ с октября 2023 года: аналитики назвали цифру

С начала наступательных операций России в октябре 2023 года оккупанты на фронте захватили 505 кв. км территории Украины. В период с 1 января по 28 марта 2024 года российские войска захватили почти на 100 кв. км больше, чем за последние три месяца в прошлом году.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Такой темп продвижения может быть обусловлен сочетанием нехватки оружия у украинцев и более благоприятных погодных условий зимой, чем осенью", — пишут аналитики.

В то же время, в ISW отметили, что это незначительное увеличение темпов российского продвижения не отражает угрозы российского оперативного успеха.

"Нехватка материально-технических средств ограничивает возможности ВСУ осуществлять эффективные оборонные операции. Тем самым придает российским войскам гибкость в проведении наступательных операций, что может привести к усложнению и нелинейным возможностям для российских войск добиться значительных оперативных успехов в будущем", — считают эксперты.

Стоит отметить, что с начала войны украинские защитники деоккупировали 39 тысяч кв. км территории Украины:

14 тысяч кв. км – части Черниговской и Сумской областей

12 тысяч кв. км – север и восток Харьковской области

7 тысяч кв. км – север Киевской области 6 тысяч кв. км – части Николаевской области и правобережная часть Херсонской области

В то же время полный контроль Россия сохраняет за украинским полуостровом Крым – это 26,9 тысяч кв. км территории.

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