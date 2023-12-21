Сколько территорий на левобережье Херсонщины контролируют ВСУ и как действует враг: детали от Гуменюк

Отмечается, что у российской армии есть сверхбольшой потенциал на левом берегу.

Российские оккупанты пытаются вытеснить украинских военных с левого берега Херсонщины, однако ВСУ отбивают вражеские штурмы и контролируют там полосу в несколько километров.

Об этом спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

По данным Гуменюк, захватчики не отказались от своих планов выбить украинские подразделения с левобережья Херсонщины, совершив за прошедшие сутки более 30 штурмов. Однако враг не преуспел.

"Это очень мощный результат, учитывая то, что сейчас под нашим контролем полоса в несколько километров, а у врага сверхбольшой потенциал на левом берегу. Однако мы видим большое количество вражеской техники сожженной на этом участке – это результат, в частности, и мощной контрбатарейной поддержки, которую имеют подразделения, выполняющие боевое задание", – рассказала спикер Сил обороны юга.

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Она также проинформировала, что оккупанты стягивают на левобережье резервы в виде роты Z, предпочитая "мясные штурмы". Кроме того, часто фиксируются действия вражеских подразделений "в пешем порядке", ведь при отсутствии поддержки захватчики экономят военную технику.

Напомним, как сообщили в Херсонской ОВА, на левом берегу реки Днепр продолжаются очень тяжелые бои. И у украинских войск пока нет возможности перебросить туда их бронетехнику.

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