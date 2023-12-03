Сколько территорий Украины находятся под оккупацией – данные аппарата Главнокомандующего ВСУ

В Украине на конец осени 2023 года под частичной оккупацией агрессора России находятся населенные пункты пяти областей Украины: Луганская (98% территории), Запорожская (73%), Херсонская (72%), Донецкая (57%), Харьковская (2%) и полностью оккупирован полуостров Крым.

Об этом пишет "Главком" со ссылкой на данные начальника управления стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными силами полковник Евгения Сасько.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ освободили около 39 тыс. кв. км территории страны, в том числе: 14 тыс. кв. км – части Черниговской и Сумской областей; 12 тыс. кв. км – север и восток Харьковской области; 7 тыс. кв. км – север Киевской области; 6 тыс. кв. км – части Николаевской области и правобережная часть Херсонской области.

Россия в целом держит под оккупацией еще 109 тыс. км кв. территории Украины.

Напомним, американский генерал объяснил, почему Байден никогда не говорил, что США хотят победы Украины.

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