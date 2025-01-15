Сколько типов ракет РФ использовала для атаки на Украину: анализ эксперта

Зимний период является базовым приоритетом для россиян, чтобы осуществлять удары по энергетической инфраструктуре Украины.

В ходе массированной атаки на Украину 15 января россияне использовали шесть типов ракет. Враг целился по энергетической инфраструктуре, учитывая недавнее понижение температуры воздуха.

Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сообщает "Эспрессо".

Эксперт проанализировал ракетную атаку по Украине и рассказал о примененных врагом типах ракет.

"Произошла массированная атака с использованием различных типов наступательного вооружения. Враг применил ракеты Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, "Калибры" с морских носителей, баллистические "Искандеры", а также крылатые ракеты Х-59 и Х-69. В целом были использованы шесть разных типов ракет", – рассказал Згурец.

По его словам, часть российских ракет была направлена на Киев, другие на запад Украины. По предварительным оценкам целью россиян были удары по энергетической инфраструктуре, учитывая недавние изменения в погоде.

Директор Defense Express также напомнил, что в 2024 году российская армия использовала около 2 000 ракет для атак по Украине. Пики их применения были в январе, марте и ноябре. Так, в январе и марте прошлого года враг запустил 240-250 ракет, а в ноябре – 263 ракеты.

"Сейчас увидим, насколько у противника накоплены эти ракетные запасы, чтобы и дальше осуществлять прежде всего удары по энергетической инфраструктуре. Это особенно актуально в зимний период, что является базовым приоритетом противника", — отметил эксперт.

Напомним, в ночь на 15 января и утром российская армия ударила по Украине дронами и разными типами ракет. Силы противовоздушной обороны уничтожили 30 ракет и 47 беспилотников, еще 27 БпЛА не достигли целей.

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