Сколько тысяч "Шахедов" РФ выпустила по Украине с начала 24 февраля 2022 года: Игнат поразил цифрой

В Воздушных силах призвали партнеров предоставить больше систем для сбития российских дронов.

Россия выпустила по Украине 3800 дронов-камикадзе "Шахед" с начала полномасштабного вторжения. Из них Силы обороны сбили около 3000 БПЛА.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона в воскресенье, 31 декабря.

"Дронов-камикадзе по территории нашего государства около 3800 запущено с начала полномасштабного вторжения. Даже не с начала полномасштабного, а с сентября прошлого года, когда начали применять ударные БПЛА. Около 3000 уничтожено Силами обороны. Нам нужно больше систем, которые смогут работать именно против ударных БПЛА", — призвал он.

Напомним, в ночь на 31 января Россия снова атаковала Украину беспилотниками и ракетами. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили 49 вражеских беспилотников "Shahed-136/131".

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