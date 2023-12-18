Сколько тысяч танков Россия сосредоточила в Украине: майор запаса НГУ шокировал ответом

Россия сосредоточила по всей линии фронта более 3000 танков, из которых 1000 — на Купянском направлении.

Об этом сообщил майор запаса НГУ Алексей Гетьман в эфире телеканала Эспрессо.

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По его словам, оккупационные войска держат большую группировку войск на Купянском направлении. В частности, 130 тыс. личного состава, 2000 единиц тяжелой техники, из них 1000 танков.

"Вообще россияне сосредоточили более 3000 танков по всей линии фронта. Треть из них на Купянском направлении. Также россияне усилили и артиллерийские подразделения, сосредоточив на Купянском направлении более 800 артиллерийских систем. Вся эта группировка будет пытаться выйти к реке Оскил. это получится, так форсировать реку для них будет сложно", — рассказал он.

Гетман добавил, что на Авдеевском направлении россияне сосредоточили более 40 тыс. личного состава.

"Это очень значительные силы. Впрочем, несмотря на четвертую волну наступления, значительных продвижений у них нет. Там продолжаются очень тяжелые бои. Силы обороны пытаются сдержать врага", — подчеркнул военный.

Напомним, в ВСУ рассказали, что происходит на фронте и наступление кафиров на Авдеевку.

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