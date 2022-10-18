Сколько у РФ осталось ракет и как их заменяют дроны-камикадзе: Буданов ответил

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе из-за того, что количество их ракет упало до критического уровня.

Об этом он сказал в интервью Обозреватель.

"Вы должны понять, что сам факт перехода Российской Федерации на использование иностранных дронов – это уже сам по себе случай неординарный для России, скажем так. Этому "способствовала" низкая точность российских ракет, а также малое их количество. Российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают", – пояснил он.

По словам Буданова, количество ракет в РФ уже ниже 30%.

По многим наименованиям эта цифра упала уже ниже критического уровня. Я имею в виду уровень 30%. Поэтому они были вынуждены искать какие-то варианты преодоления дефицита ракет. Дошли до того, что стали использовать иранские беспилотные летательные аппараты. Могут ли они по своим характеристикам заменить ракеты? Нет, не могут, но надо исходить из того, что их – достаточное количество сейчас в РФ, и точность попадания БПЛА намного выше, чем этих ракет. На это они и рассчитывают», – добавил он.

Глава разведки также заявил, что Кремль полностью игнорирует обороноспособность страны.

"Конкретно по ракетам "Искандер" они уже приблизились к отметке в 13% наличия ракет. Концепцией запрещено "опускаться" ниже 30%, но война вносит свои коррективы", – сказал Буданов.

Иранские дроны на вооружении РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран упорно отрицает это. В свою очередь, в США обвиняют страну во лжи.

Появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

В последнее время русская армия активно применяет дроны иранского производства. Именно из-за применения беспилотников в воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше, потому что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Американские аналитики считают: массированными атаками дронами оккупанты пытаются создать психологическое влияние. Ведь такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей. Впрочем, они не создают значимых военных эффектов.