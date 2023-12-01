Сколько ударов наносят россияне по Авдеевке: в военной администрации рассказали, когда был пик

Оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Город под постоянным обстрелом врагом.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил "24 Каналу", что пик ударов был в конце ноября. Кроме того, в ССО рассказали о ликвидации 12 человек вражеской живой силы вблизи Авдеевки.

Удары по Авдеевке

Барабаш отметил, что в среднем за сутки россияне наносят от 30 до 40 ударов. Иногда бывает чуть больше. Это число массированных обстрелов за сутки. Авиабомбовых ударов сейчас немного больше.

"Раньше было в среднем четыре-шесть за сутки, иногда восемь. Сейчас в основном 10-12. Это не пик. Пик был в конце ноября – 32 авиабомбовых удара по городу. Это только по городу. Если говорить о позиции вокруг города, то там в разы больше",

– отметил глава Авдеевской городской военной администрации.

По словам Барабаша, раньше вокруг города было несколько десятков ударов в сутки, массированных обстрелов. Теперь там все числится сотнями. Даже возможности нет считать, потому что их просто очень много.

Напомним, оккупационная армия РФ стремится захватить территорию Авдеевского коксохимического завода, а потому направляет на штурм кадровых военных, в том числе спецназовцев. Без этого предприятия россияне не смогут захватить Авдеевку.

Журналисты показали, как выглядит сейчас Авдеевка

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