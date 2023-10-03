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Сколько уголовных производств открыто в Украине на уклонителей: Клименко удивил цифрой

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
594
Время на прочтение
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Сколько уголовных производств открыто в Украине на уклонителей: Клименко удивил цифрой

Игорь Клименко / Фото: МВД

Уклоняющие используют разные методы: переодеваются в женщин, делают фейковые документы.

В Украине в отношении уклоняющихся от мобилизации открыто более семи тысяч уголовных производств.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Мы стараемся контролировать, насколько это возможно. У нас более 7 тысяч уголовных производств и половина подозрений для уклончан. У нас уклоняются разные, делают поддельные документы на женщин, переодеваются в женщин и пытаются переехать в транспорте через государственную границу", — рассказал Игорь Клименко.

Напомним, что для тех, кто незаконно покинул Украину, будут применять правило так называемой "золотой середины".

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Дата публикации
Просмотры
594
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