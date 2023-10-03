Сколько уголовных производств открыто в Украине на уклонителей: Клименко удивил цифрой

Уклоняющие используют разные методы: переодеваются в женщин, делают фейковые документы.
В Украине в отношении уклоняющихся от мобилизации открыто более семи тысяч уголовных производств.
Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Мы стараемся контролировать, насколько это возможно. У нас более 7 тысяч уголовных производств и половина подозрений для уклончан. У нас уклоняются разные, делают поддельные документы на женщин, переодеваются в женщин и пытаются переехать в транспорте через государственную границу", — рассказал Игорь Клименко.
Напомним, что для тех, кто незаконно покинул Украину, будут применять правило так называемой "золотой середины".