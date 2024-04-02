Сколько уклонистов разыскивают на Буковине из-за неявки в ТЦК: цифра шокирует

В общей сложности почти 30 тысяч военнообязанных не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных.
В Черновицкой области за неявку в ТЦК и СП разыскивают более 5 тысяч уклонистов.
Об этом для Эспрессо.Запад рассказала начальница службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук.
Она подчеркнула, что военнообязанные были уведомлены представителями ТЦК и СП, работодателями или другими уполномоченными лицами.
По ее словам, в общей сложности почти 30 тысяч военнообязанных, данные которых внесены в электронный реестр "Оберег", не прибыли в ТЦК и СП для уточнения своих данных или для прохождения военной службы.
"Поэтому военнослужащим приходится проводить оповещения и напоминать гражданам, что защита Отечества является конституционной обязанностью. Более 80 процентов военных, осуществляющих оповещения, переведены в ТЦК и СП из боевых частей", — подчеркнула она.
Напомним, в правительстве сообщили, что в Украине начнут новую волну проверок ВЛК.
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