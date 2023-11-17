Сколько уклонистов сбежали из Украины и какие самые распространенные схемы избегания войны — расследование BBC

Почти 20 000 мужчин сбежали из Украины с начала войны, чтобы избежать призыва в армию.

Некоторые украинские мужчины, чтобы избежать мобилизации, убегают за пределы Украины. Поскольку большинству мужчин призывного возраста выезд за границу во время военного положения запрещен, они прибегают к различным мерам – в том числе переплывают реки или симулируют болезни.

Об этом говорится в материале BBC.

Сколько мужчин сбежали от призыва с начала войны

Почти 20 000 мужчин сбежали из Украины с начала войны, чтобы избежать призыва в армию. Некоторые переплывали опасные реки, чтобы покинуть страну. Остальные просто пошли под покровом тьмы. Еще 21 113 мужчин пытались скрыться, но были задержаны украинскими властями, подтвердили в Киеве.

После вторжения России большинству мужчин в возрасте 18-60 лет было запрещено уезжать. Но данные, полученные BBC, свидетельствуют о том, что десятки из них уезжали ежедневно. Журналисты пообщались с несколькими сбежавшими мужчинами, чтобы присоединиться к семье за границей, учиться или просто зарабатывать на жизнь.

Что мне делать [в Украине]? – спросил один человек по имени Евгений. — Не все же воюют... Не нужно держать всю страну взаперти. Нельзя всех под одну гребенку, как это делали в Советском Союзе”.

BBC установили, пригласив данные о нелегальном пересечении границы в соседних Румынии, Молдове, Польше, Венгрии и Словакии, что 19 740 мужчин нелегально пересекли границу этих стран в период с февраля 2022 по 31 августа 2023 года.

Самые распространенные схемы уклоняющихся

Хотя неизвестно, как этим мужчинам удалось скрыться, известно, какие методы использовали другие 21 113 человек, которые были пойманы при попытке бегства. Большинство — 14 313 — пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6800 возлагались на официальные документы, полученные мошенническим путем, в которых указывались фальшивые освобождения от призыва, например сфабрикованные болезни, сообщают украинские власти.

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Среди тех, кто не подлежит призыву, есть мужчины с медицинскими проблемами, имеющие обязанности по уходу за ребенком, а также родители троих и более детей.

Реакция украинской власти

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил о "коррупционных решениях", принятых медицинскими военными комиссиями страны, которые, по его словам, привели к десятикратному увеличению количества освобождений от призыва с февраля 2022 года. Он объявил, что все региональные чиновники, ответственные за военный призыв, были отстранены от должностей, а более 30 человек были предъявлены уголовные обвинения.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский признал ВВС, что проблема серьезная.

“Власть понимает, что это явление не единично и что оно распространено. Но, к сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень устойчива”

- сказал он, добавив, что Украина делает "все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму".

Вениславский отметил, что количество выехавших или пытавшихся уехать мужчин не имеет никакого влияния на военные усилия.

“Я убежден, что стойкость и готовность украинцев защищать свою независимость, суверенитет и свободу составляет 95-99%. Тех, кто пытается избежать мобилизации, около 1-5%. Они точно не критически важны для обороны Украины”.

Он отметил, что радикально увеличивать количество подлежащих мобилизации не планируется.

Потребности и потери украинской армии

Более 40 000 мужчин, которые сбежали или пытались скрыться, могут составлять значительную часть тех, кто нужен Украине для пополнения ее армии. В августе официальные лица США оценили количество погибших украинских военных до 70 тысяч, хотя Киев не называет эту цифру.

Украина также не обнародует официальные данные о численности своей армии. Но новый министр обороны Рустем Умеров заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии в сентябре, что в украинских вооруженных силах насчитывается более 800 тысяч военнослужащих.

Как происходят побеги за границу: истории ухилянцев

Некоторые из этих побегов были драматичны.

На одном видео видно, как мужчина переплывает реку Днестр в направлении Молдовы, а молдавские пограничники призывают его переправиться в безопасное место. На другом — потенциально смертельные последствия: тела утонувших мужчин, пытаясь пересечь реку Тиса между Украиной и Румынией, вытягивают на берег.

Но Евгений, строитель из Киева, которого журналисты BBC встретили в молдавском иммиграционном центре, сказал, что он просто перешел границу этой страны пешком — самый популярный путь, как свидетельствуют данные. После этого беглецам от войны относительно легко получить убежище.

Евгений чувствовал себя в ловушке в Украине, как он рассказал — молодых мужчин и тех, кто имел военный опыт, призывали в армию в первую очередь.

Между тем ему было трудно найти хорошо оплачиваемую работу, "потому что все ориентировано на войну", а еще "электроэнергия, топливо — все подорожало".

После того, как его дело рассмотрела молдавская полиция, он подал прошение о предоставлении убежища — то, что необходимо сделать в течение 24 часов после въезда в страну во избежание судимости.

Тысячи украинских мужчин отозвались на призыв бороться за свою страну с момента вторжения России в феврале прошлого года. Но что делать тем, кто решил, что военная служба не для них?

В этом же центре журналисты встретили Эрика, 26-летнего музыканта из Харькова, который рассказал, что пересек границу с Молдовой пешком через равнины сепаратистского Приднестровского региона Молдовы, а затем переплыл реку вброд.

Хотя ложные разрешения можно получить, опыт Эрика подсказывает, что с подлинными документами может оказаться сложнее.

После сложной операции на брюшной полости по поводу перитонита, которую он перенес в молодости, Эрик говорит, что должен соблюдать специальную диету, которая не позволяет ему служить в армии. Но, по его словам, когда началась война, получить медицинскую справку об уходе от службы оказалось невозможным.

“Они передают ответственность от одного отдела другому: “Идите туда, идите туда”. Я полгода пытался получить справку, что я непригоден, хотя все анализы были на руках. В конце концов мое терпение лопнуло”.

В конце концов, Эрик добрался до США, где воссоединился с женой и их четырехлетней дочерью.

Другому мужчине, которого журналисты называют Владом, удалось получить разрешение на въезд, но он говорит, что потом не смог убедить пограничников воспринять его всерьез.

Он рассказывает, что был очень рад, что его приняли на обучение в иностранный университет, и получил студенческое разрешение на выезд из Украины, но вскоре понял, что этого будет недостаточно.

“Я думал, что ничего не вышло, потому что я попал на сложный пропускной пункт. Я пошел на другой и еще на один. С меня посмеялись и отправили домой. Я понял, что эта бумажка, это "разрешение", для пограничника не имеет никакого значения, им это абсолютно безразлично”.

Вместо этого он покинул страну, переплыв реку Тиса в Румынию.

Кто предоставляет услуги уклоняющимся

Влад достался украинской стороне границы с помощью друга, но другой мужчина, которого журналисты называют Данило, говорит, что воспользовался услугами человека через Telegram, который организовывал переправу через Тису.

Как выяснили BBC, приложение для обмена сообщениями является популярной платформой для рекламы своих услуг среди контрабандистов. Репортер под прикрытием, работавший над расследованием и которого журналисты называют Андреем, в течение месяца переписывался с контрабандистами, выдавая себя за украинца, стремящегося уехать из страны.

Он обнаружил не менее шести Telegram-каналов, количество участников которых колебалось от 100 до нескольких тысяч человек. По его словам, они предлагали целый ряд услуг, от добавления в его семью подставных детей до самого дорогого варианта — справки об освобождении от медицинского осмотра, известного как "белый билет", который позволил бы ему выезжать и возвращаться в Украину, когда ему вздумается .

Ему сказали, что это займет до недели и будет стоить около 4300 долларов США — цена включала взятку чиновнику, выдающему такой билет.

Представитель парламента Вениславский сказал BBC, что угроза, представляемая фальшивыми документами — и трудности в некоторых случаях с получением настоящих документов, серьезно воспринимаемых пограничниками, — должна быть искоренена в течение следующих одного-двух лет благодаря новой оцифрованной системе.

Будут ли наказывать ухилянцев

Все, с кем общались BBC, имели успех в своих попытках покинуть страну, но те, кого поймали украинские власти, рискуют получить штраф в размере 92-230 долларов США и тюремное заключение на срок до восьми лет.

Неясно, могут ли те, кто бегством решит вернуться в Украину в будущем, также столкнуться с ретроспективным наказанием, но Вениславский сказал, что он не верит, что это будет в национальных интересах.

Данило утверждает, что украинцы должны иметь возможность принимать свои решения.

“Потому что я все еще считаю, что каждый человек сам выбирает смысл своей жизни. Для кого-то смысл – защищать свою территорию, для кого-то – защищать себя и свою семью. Кто хочет создавать бизнес, заниматься предпринимательством. Кто-то хочет творить, строить бизнес, вносить вклад в экономику государства. Я считаю, что, несмотря ни на что, моя роль — не на поле боя».

Он выразил надежду, что украинская власть будет поощрять уехавших вернуться, когда закончится война, а не будет наказывать их.

"Без людей — тем более без умных людей, хорошо зарабатывающих и платящих хорошие деньги в казну — государству труднее существовать".

Поскольку войне с Россией не видно конца, неясно, когда этот вопрос станет актуальным. А пока она превращается в войну в истощение, Украине нужны все солдаты, которых она может получить.

Напомним, во Львовской области более 10 тысяч гривен оштрафовали уроженца Житомира, который придумал "дешевый способ" выезда из Украины.

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