Сколько Украина сбила вражеских самолетов, вертолетов, ракет и дронов: Зеленский назвал цифры

С начала полномасштабной войны защитники уничтожили более 5,5 тысяч воздушных целей врага.

За время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

По его словам, с 24 февраля прошлого года воины Воздушных сил сбили более 3,5 тыс. самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тыс. вражеских ударных дронов.

Отдельно глава государства отметил важный успех Воздушных сил ВСУ в уничтожении российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Именно этими ракетами Кремль долго пытался запугивать не только Украину, но и Европу и весь мир.

"Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников жизни есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет никакого шанса. Никакие "Кинжалы" Москве не помогут", — уверен Зеленский.

Также он выразил уверенность, что западные истребители F-16 обязательно будут в украинском небе – это только вопрос времени.

Кроме того, Зеленский сообщил, что с начала российской агрессии 42 защитникам украинского неба присвоено звание Героя Украины, 26 из них – посмертно. Государственными наградами отмечены 3198 воинов ВС ВСУ, из них 280 – посмертно.

Напомним, что президент Зеленский поздравил военных с Днем Воздушных Сил. Сегодня, 6 августа, в Украине празднуют День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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