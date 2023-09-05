Сколько Украина заплатит российскому летчику, похитившему вертолет Ми-8: в ГУР назвали сумму

В ГУР подтвердили, что Украина заплатит российским военным за передачу техники Украине.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов подтвердил, что российскому пилоту Максиму Кузьминову, перегнавшему в Украину вертолет Ми-8 выплатят денежное вознаграждение. Речь идет о 500 тысячах долларов.
Об этом сообщили в эфире телемарафона.
Андрей Юсов подтвердил, что Украина выплатит денежное вознаграждение российскому пилоту, перегнавшему вертолет Ми-8.
"Конечно, в национальной валюте. Есть официальное законодательство, соответствующий закон, подписанный президентом Украины в апреле 2022 года о соответствующей компенсации в случае, если человек переходит на сторону Украины вместе с техникой. Украина – демократическое правовое государство: мы и собственные обязательства выполняем, и международного права придерживаемся", — сказал он.
Представитель ГУР обратился к другим российским военным с предложением брать пример с Максима Кузьминова.
"Поэтому еще раз: те россияне, которые не хотят становиться военными преступниками, пожалуйста, сдавайтесь, переходите на украинскую сторону и защищайте уже собственную честь и совесть, сражайтесь против путинского режима", — рассказал Юсов.
Напомним, ранее Максим Кузьминов рассказал о судьбе других членов экипажа вертолета Ми-8.
Также он может вступить в ряды ВСУ и получить гражданство.
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