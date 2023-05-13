Сколько украинцев хотят прекратить войну любой ценой: результаты опроса

Стремление Папы Римского Франциска прекратить войну в Украине любой ценой поддерживает 9,1% украинцев.

Об этом сообщает ZN.UA по результатам всеукраинского опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Половина респондентов либо ничего не знает о позиции Папы относительно войны в Украине и его попыток примирить воюющие страны ("Ничего не знаю о позиции Папы Римского Франциска" – 36,2%), либо не придает никакого значения этой позиции ("Я не придаю значение словам Франциска об Украине — 14,1% опрошенных).

Отрицательно оценивает позицию Папы относительно войны России против Украины около 34% украинцев. 23,8% возмущены тем, что Франциск сравнивает россиян и украинцев, считая их в равной степени "жертвами войны". Еще 10,3% полагают, что понтифик "работает в пользу Кремля".

Исследование проводилось с 28 апреля по 3 мая 2023 методом face-to-face на территориях, контролируемых правительством Украины и на тех, где не ведутся боевые действия. Были опрошены 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский 13 мая встретился с Папой Римским Франциском. Его встретили в Апостольском дворце в Ватикане.

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