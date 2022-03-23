Сколько украинцев из-за войны расстались с родными и оставили свои дома - результаты опроса

По результатам опроса, 60% украинцев знают, что Бог существует, и не сомневаются в этом.

Из-за вторжения России в Украину 44% опрошенных граждан пришлось временно разделиться со своей семьей, еще 19% – покинули свой город или деревню на время войны.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Согласно полученным данным, 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей. Больше всего таких на востоке – 54%, меньше всего – на западе – 39%. Среди молодежи таких 50% – это по возрасту самый большой показатель.

"Разделение с семьей не по своей воле – это психологически тяжелое испытание, особенно во время войны, которая формирует неопределенность будущего воссоединения семьи. К тому же мы выяснили выше, что быть вместе с семьей и общаться – важная часть психологической поддержки и эмоциональной адаптации к происходящему", – отмечается в сообщении.

Кроме разделения с семьей, 19% граждан покинули свой город или деревню на время войны (больше всего выехали с востока). В то же время абсолютное большинство (93%) из них планируют после войны вернуться домой.

В то же время, только 58% опрошенных убеждены, что с их жильем все без изменений, 10% знают, что их жилье повреждено, а 9% – что разрушено. Остальные опрошенные украинцы не знают, что с их жильем.

Кроме того, по результатам опроса, 60% украинцев знают, что Бог есть и не сомневаются в этом. Кстати, этот показатель не изменился с 2021 года. Верят в Бога, хотя иногда сомневаются 14% украинцев по сравнению с 17% в 2021 году. Не верят в Бога, но верят в высшие силы 17% по сравнению с 14% в 2021 году. Тех, кто не верит в Бога, сегодня 6% по сравнению с 7% в 2021 году. Больше верят в Бога и не сомневаются в этом традиционно на западе (71%), пожилые люди (64%), женщины (68%).

Аудитория опроса: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Способ опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с внедрением компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 19 марта 2022 года.

Напомним, по результатам опроса по состоянию на 18 марта, украинцы считали наиболее дружественными государству такие страны: Польша, Литва, Великобритания и США. Также дружественными считают Чехию, Румынию, Молдову, Словакию, Турцию, Францию, Словению.