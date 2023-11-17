Сколько украинцев находятся в российском плену: стали известны цифры

Стало известно, сколько украинцев находятся в плену. В настоящее время установлен факт лишения свободы в отношении 4 337 человек (3 574 военных и 763 гражданских).

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 17 ноября.

"На сегодняшний день проведено восемь заседаний Комиссии по вопросам установления факта плена. По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4 337 человек (3574 военных и 763 гражданских). По результатам заседаний Комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, относительно которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Администратором этого Реестра определено Национальное информационное бюро, которое принадлежит к сфере управления Минреинтеграции", — говорится в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 25 журналистов сейчас находятся в плену в РФ. Речь идет как о пленении, так и о содержании в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов.