Сколько украинцев погибло в войне: Зеленский назвал количество потерь

Зеленский заверил, что Украина потеряла погибшими гораздо меньше, чем пишут западные СМИ.

На войне против РФ с начала полномасштабного вторжения погибли менее 80 тысяч человек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью для Kyodo News, опубликованном Офисом президента.

"Я не могу поделиться цифрами. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, предоставил информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу сказать, что нет – меньше. Гораздо меньше. Гораздо", – заверил глава государства.

В то же время президент отметил, что точно неизвестно, сколько погибло украинцев на оккупированных территориях.

"В большинстве своем это — гражданское население. Во время оккупации там были и гражданские и военные и правоохранители. Сколько они погибли, замучены в плену — мы не знаем. Я говорю только о фиксации военных, которые (погибли — Ред.) на нашей территории" контролируемых нами", – подытожил Зеленский.

Напомним, на днях журнал The Economist обнародовал примерные данные о потерях Украины в войне. По информации издания, Украина могла лишиться от 60 до 100 тысяч военных погибшими.

Ранее сообщалось, что 29 ноября в Украину вернули 502 погибших военных, тела которых в результате боевых действий не удалось эвакуировать и они оказались на захваченной территории.

8 ноября, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших защитников. 18 октября удалось вернуть тела 501 павшего бойца. Эти цифры не учитывают количество героев, тела которых возвращаются "на щите" сразу.

25 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения назвал количество погибших украинских военных – 31 тысячу.

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