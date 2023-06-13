Сколько украинцев считают, что русскоязычные в Украине не испытывают притеснений — опрос

В прошлом году этот показатель был еще выше, тогда он составил 93%.

84% украинцев убеждены, что в Украине нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям.

Об этом говорится в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии с 26 мая по 5 июня 2023 года.

Отмечается, что в прошлом году этот показатель был еще выше, тогда он составил 93%. В то же время лишь 8% считают, что русскоязычные граждане подвергаются систематическим притеснениям и преследованиям в Украине.

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«Систематические притеснения и преследования русскоязычных граждан» очевидна ложь для рядовых украинцев, ведь это противоречит их повседневному опыту мирного сосуществования разных языков в Украине», – так прокомментировал полученные результаты исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В опросе приняли респонденты участие 984 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. В выборку не включали жителей территорий, которые не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (Крым, Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей). 32 участника опроса идентифицировали себя по национальности как россияне.

Напомним, 84% украинцев выступают против любых территориальных уступок.

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