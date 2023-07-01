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Сколько украинцев считают, что война закончится до конца 2023 года — опрос

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Сколько украинцев считают, что война закончится до конца 2023 года — опрос

23% граждан убеждены, что боевые действия продлятся более года. / Фото: Associated Press

В то, что завершение войны возможно в ближайшие три месяца верят только 8% респондентов.

Почти четверть населения (24%) украинцев считают, что война РФ против страны-агрессора будет продолжаться еще от шести до 12 месяцев. В то время как 23% граждан убеждены, что боевые действия будут продолжаться более года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Отмечается, что только 16% опрошенных предполагают, что война закончится через три – шесть месяцев. В то, что завершение войны возможно в ближайшие три месяца верят 8% респондентов.

Еще 30% украинцев затруднились с ответом.



"Опрос проводился с 10 по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые были в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего опросили 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность выборки не превышает 2,2% ", – рассказали в институте социологии.

Напомним, что почти 80% украинцев поддерживают закрытые границы, визы и таможню с Россией.

В то же время 84% украинцев убеждены, что в Украине нет проблем с использованием русского языка, а русскоязычные граждане не подвергаются притеснениям и преследованиям.

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Дата публикации
Просмотры
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