Сколько украинцев считаются пропавшими без вести: в МВД ошеломили цифрой

С начала работы реестра пропавших без вести в него были внесены данные про более чем 70 тыс. людей.

На сегодняшний день в украинском Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в активном розыске находятся почти 60 тыс. человек.

Об этом начальник отдела Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД Дмитрий Богатюк сообщил в радиоэфире.

С начала действия реестра в него были внесены данные про более чем 70 тыс. людей.

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"С момента (начала – ред.) действия Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в него были внесены сведения о более чем 70 тысячах человек, которые считались пропавшими без вести. По состоянию на сегодняшний день около 60 тысяч до сих пор находится в активном розыске", – рассказал Богатюк.

Он уточнил, что оставшиеся 10 тыс. людей – это либо те лица, которые уже были установлены и возвращены живыми домой, либо те, которых идентифицировали среди погибших.

Напомним, по состоянию на сентябрь в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывалось 55 тыс. людей.

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