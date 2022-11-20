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Сколько украинцев стали жертвами агрессии РФ в сутки: статистика от Офиса президента

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Сколько украинцев стали жертвами агрессии РФ в сутки: статистика от Офиса президента

Обстрел Днепропетровской области / Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Больше жертв агрессии РФ за сутки на Херсонщине.

В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 ноября, погибли и пострадали почти 20 гражданских людей.

Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.

По данным местных ОВА, за минувшие сутки погибли 3 человека; пострадало – 16.

По состоянию на утро 20 ноября больше жертв агрессии РФ за минувшие сутки в Херсонской области, где обнаружили 3 погибших, 11 раненых.

В Харьковской области от действий РФ два человека получили ранения. Еще двое мирных граждан ранены в Донецкой области.

В Днепропетровской области – 1 ранен.

Напомним, в ночь на 20 ноября российские оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады на Днепропетровщине. По жилым кварталам Никополя, которого досталось от армии РФ больше всего, прилетело не менее 40 снарядов.

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Дата публикации
Просмотры
732
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