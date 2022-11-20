Сколько украинцев стали жертвами агрессии РФ в сутки: статистика от Офиса президента

Больше жертв агрессии РФ за сутки на Херсонщине.
В результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации за прошедшие сутки, 19 ноября, погибли и пострадали почти 20 гражданских людей.
Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко со ссылкой на данные ОВА.
По данным местных ОВА, за минувшие сутки погибли 3 человека; пострадало – 16.
По состоянию на утро 20 ноября больше жертв агрессии РФ за минувшие сутки в Херсонской области, где обнаружили 3 погибших, 11 раненых.
В Харьковской области от действий РФ два человека получили ранения. Еще двое мирных граждан ранены в Донецкой области.
В Днепропетровской области – 1 ранен.
Напомним, в ночь на 20 ноября российские оккупанты из РСЗО и тяжелой артиллерии обстреляли четыре громады на Днепропетровщине. По жилым кварталам Никополя, которого досталось от армии РФ больше всего, прилетело не менее 40 снарядов.
Читайте также:
- Оккупанты не смогли взять Киев и потерпели ряд поражений в Украине: в ВСУ раскрыли новые цели россиян
- Плюс 330 "хороших русских": в Генштабе озвучили потери оккупантов в сутки
- Об ощутимом наступлении ВС РФ говорить сейчас рано — Воздушные силы ВСУ