Сколько украинцев обновили и получили отсрочки от мобилизации через "Резерв+": цифра впечатляет

Уже 100 тысяч украинцев обновили и получили отсрочки от мобилизации через мобильное приложение " Резерв+ ".

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Первая версия сервиса, который Минобороны запустило в прошлую субботу, доступна для студентов, аспирантов и докторантов, а также для людей с инвалидностью с действующим пенсионным удостоверением. Большинство оформленных через приложение отсрочек – обновление старых.

"Люди, которые имели законные основания для отсрочки, наконец-то могут получить ее быстрее, чем за три месяца. Автоматизация убирает человеческий фактор и возможные манипуляции, способствует скорости и прозрачности. А самое главное – снижению коррупционных рисков", – отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн заработала в приложении "Резерв+" с 9 ноября.

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