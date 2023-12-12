Сколько украинцев выступают за продолжение борьбы против РФ даже без помощи Запада – опрос

58% украинцев считают, что в случае существенного сокращения помощи от Запада необходимо продолжать войну против России, даже если есть риск потери новых территорий.

Результаты опроса сообщил Киевский международный институт социологии, проведенного 29 ноября — 9 декабря

"Большинство респондентов — 58% — сейчас склоняются к мнению, что даже в случае существенного сокращения Западной помощи следует все равно продолжать боевые действия для давления на оккупантов, даже с учетом рисков для контролируемых Украиной территорий", — говорится в результатах.

При этом каждый третий респондент (32%) считает, что лучше идти на прекращение боевых при действительно серьезных гарантиях безопасности от Запада, даже если освобождение оккупированных территорий затянется на неопределенный срок. Остальные 10% – не смогли определиться со своим мнением.

Также 87% считают, что если Запад будет должным образом помогать Украине оружием, финансами, санкциями, то Украина сможет нанести неудачи России и достичь приемлемого результата. Считают Россию слишком сильной вне зависимости от поддержки Запада – 7%. Остальные 6% – не определились со своим мнением.

Что касается вопроса стратегии действий в случае существенного сокращения Западной помощи, то наблюдаются определенные региональные различия.

На западе и в центре больше респондентов (64% и 65%) выступают за в любом случае продолжение боевых действий. Хотя в этих регионах также существенная доля (четверть населения) высказалась в пользу прекращения боевых действий.

На юге и востоке мысли разделились примерно пополам с лишь незначительным преобладанием мысли о продолжении боевых действий. В частности, на юге – 46%, а на востоке – 47% считают, что даже в условиях ограниченной Западной помощи боевые действия должны продолжаться. В то же время 40% и 42% готовы на прекращение боевых действий.

Раньше мы писали, сколько жителей России поддерживают войну в Украине.

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