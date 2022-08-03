Сколько Украине нужно HIMARS и MLRS, чтобы выйти на "границы" 24 февраля — Жданов дал ответ

По словам эксперта, сегодня в Украине насчитывается около 300 артиллерийских и около 20 реактивных систем. Это примерно 30% того, что нужно Украине для завоевания превосходства на поле боя.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, сколько Украине нужно HIMARS и MLRS, чтобы выйти на "границы" 24 февраля.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

"Если мы должны сформировать фактически новейшие Вооруженные силы на новом вооружении, которое даст нам преимущество над российской армией, то, допустим, по реактивным системам, нужно иметь, как минимум, три бригады. Три бригады – это где-то 54 пусковых HIMАRS и их аналоги. А у нас на сегодняшний день, с тем, что пришло, набирается меньше 20", — сказал он.

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Жданов уточнил, что Украине нужно где-то четыре бригады, и это по минимуму. "И, кстати, я беру из того состава Вооруженных сил, которые мы имели в начале войны", — добавил он.

"Четыре артиллерийских бригады – это где-то 72 пушки. И плюс в каждой бригаде, а у нас их было более 20, еще по 54 пушки. Это примерно больше 1000. То есть артиллерийских систем нам нужно 1200-1300. Плюс к ним еще 55 реактивных систем залпового огня, большой мощности, дальнобойных. Вот такие цифры", — объясняет военный эксперт.

По словам Жданова, сегодня в Украине насчитывается около 300 артиллерийских и около 20 реактивных систем. Это примерно 30% того, что нужно Украине для завоевания превосходства на поле боя, огневого поражения противника.

"Что касается ведения оборонной операции, да, нам этого хватает. Боеприпасы идут постоянно, слава Богу, и мы можем наносить огненное поражение, но в условиях оборонной операции", — подытожил эксперт.

Напомним, президент США Джо Байден подписал Меморандум о выделении Украине военной помощи на 550 миллионов долларов. Новые поставки в Киев будут включать 75 тысяч снарядов для 155-миллиметровых гаубиц М777, а также ракеты для комплексов HIMARS.

США объявили для Украины новый пакет военной помощи на $550 миллионов