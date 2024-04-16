Сколько Украине нужно мобилизовать людей: американский генерал назвал цифру и условие

Украине необходимо мобилизовать около полумиллиона людей, но необходимо провести для них очень обстоятельные учения.

Такое мнение в интервью "Радио Свобода" высказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Грандж.

"Обсуждать количество призывников – эта информация близка к такой, которую можно обнародовать ограниченно. Однако это должно быть, наверное, около 500 тысяч. Я говорю это, потому что вам необходимо призвать больше, чем вы действительно собираетесь привлечь одновременно, поскольку в определенный момент войска на фронте необходимо менять", – отметил он.

Грандж напомнил, что США проходили через это несколько раз в истории.

По словам американского генерала, это очень сложный процесс: в нем много политики, общественное мнение оказывает большое влияние. В то же время, он подчеркнул, что очень важно обучение мобилизованных.

"Но важно то, что когда вы привлекаете новобранцев в армию, необходимо провести очень основательные учения. Если этого не сделать и не подготовить новобранцев, вы будете иметь проблемы на всех этапах боевых задач. Поэтому это ключевое – качественная тренировочная программа и интеграция в разные подразделения: соответствующие мужчина или женщина – в соответствующее подразделение. Если они являются экспертами в коммуникациях, эксперты по искусственному интеллекту, эксперты по стрельбе, какой бы ни была их компетенция, вам необходимо адаптировать эти навыки к работе, которую необходимо выполнять в армии. дастся: не каждый получит то, чего желает, но это очень важно – рационально использовать имеющиеся таланты и адаптировать их к навыкам, необходимым в армии», – сказал генерал.

Грандж добавил, что восполнять пробелы плохо обученными солдатами – это грех.

"Этого нельзя делать. На это нужно время, что означает, что рекрутинг должен начаться сейчас, хотя он должен был начаться еще в прошлом году. Необходимо начинать сейчас. И нужно начать интегрировать людей корректно. Это поможет им выжить. Люди, которые сейчас на фронте, примут новобранцев, поменяются с ними местами. Если вы отправите солдат в бой, которые не готовы воевать – это преступление", – подытожил Дэвид Грандж.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект №10449 о мобилизации в целом. За документ проголосовали после согласования 4 294 правок, которые вчера рассматривали до двух часов ночи. "За" отдали голоса 283 народных депутата.

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