Сколько Украине нужно самолетов F-16 и с чего может начаться их предоставление: Игнат объяснил

Украине необходимо обновить весь свой советский самолет на американские истребители F-16 и создать из них не менее пяти воздушных бригад для эффективной защиты от российского агрессора.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат отметил, что советские самолеты, которые сейчас находятся на вооружении Украины, находятся на грани своих возможностей. И сейчас страна как никогда нуждается в самолетах новейшего образца.

"Мы хотим заменить весь парк советских самолетов, уже морально и физически устаревших, которые воюют сегодня на грани своих возможностей благодаря нашим пилотам, людям. Но мы нуждаемся именно в самолетах западного производства. О самолете F-16 и других типах самолетов идет речь от первых дней российского вторжения", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил выразил надежду, что следующее заседание "Рамштайн" будет "авиационным" и союзники одобрят решение в пользу Украины. Как предположил Игнат, предоставление Украине самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилей.

"Сразу нам никто не даст пять бригад, которых было бы достаточно в будущем для защиты страны. Понятно, что начинать мы будем так, как с системами IRIS-T и NASAMS, когда одна-две аккумуляторы предоставляются, а затем наращивается. Да, предоставление Украине самолетов F-16 может начинаться с нескольких эскадрилей, но при условии, что будет принято окончательное решение об этом типе самолета и о предоставлении этого типа истребителя", — пояснил он.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что вопрос об F-16 разблокирован.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что Украина начала готовить аэродромную инфраструктуру для истребителей F-16.

Издание Politico пишет, что контингент военных официальных лиц настаивает на том, чтобы Пентагон одобрил отправку истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защититься от российских ракет и атак беспилотников.

Тем временем Данилов заинтриговал видео с истребителями F-16.

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