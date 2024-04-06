Сколько Украине нужно систем Patriot: Зеленский дал четкий ответ

Для того, чтобы закрыть Украину полностью, нужно 25 систем Patriot – по 6-8 батарей в каждой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телемарафону "Єдині новини", отвечая на вопрос, сколько Украине нужно систем Patriot.

"Я вам не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я могу вам сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее, Украине желательно иметь 25 систем Patriot – по 6-8 батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил, но, тем не менее, не вижу здесь секретов. Потому что уже все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять соответствующие системы и действовать. Системы Patriot или аналоги", – объяснил президент.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия,которая являюется главой коалиции по противовоздушной обороне в рамках "Рамштайна", начнет немедленный поиск всех имеющихся в мире батарей Patriot и других систем ПВО. Так что систем Patriot в Украине может стать гораздо больше.

Ранее в МИД Украины подчеркнули, что все существующие в мире системы Patriot, которые Запад имеет, должны быть переданы Украине как можно скорее.

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