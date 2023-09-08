Сколько украинских детей оккупанты вывезли в Россию: у Зеленского ответили

На сегодняшний день домой удалось вернуть только 386 юных украинцев.

По состоянию на 1 сентября 2023 года в РФ было незаконно вывезено более 744 тысяч украинских детей.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

На сегодняшний день официально задокументировано по меньшей мере 20 тысяч случаев незаконной депортации украинских детей Россией. Несмотря на это, реальные цифры могут быть в несколько раз больше.

"Это огромные масштабы преступления. Россия не предоставляет ни одному государству или организации информации об их местонахождении, состоянии здоровья и каких-либо обстоятельствах», – подчеркнула советница руководителя Офиса Президента Дария Заровна.

Добавим, что домой удалось вернуть только 386 юных украинцев.

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"Чтобы остановить волну преступлений против наших детей, нужно приложить совместные международные усилия. Нам очень нужна ваша помощь. Это возможность еще раз продемонстрировать свое лидерство", — добавила она.

Отметим, кафиры начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения. К сожалению, враг хочет использовать их в качестве "живого щита", ведь ВСУ продолжают продвигаться.

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