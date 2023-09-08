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Сколько украинских детей оккупанты вывезли в Россию: у Зеленского ответили

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Сколько украинских детей оккупанты вывезли в Россию: у Зеленского ответили

Стало известно, сколько украинских детей кафиры вывезли в Россию. / Фото: gettyimages.com

На сегодняшний день домой удалось вернуть только 386 юных украинцев.

По состоянию на 1 сентября 2023 года в РФ было незаконно вывезено более 744 тысяч украинских детей.

Об этом сообщили в офисе президента Украины.

На сегодняшний день официально задокументировано по меньшей мере 20 тысяч случаев незаконной депортации украинских детей Россией. Несмотря на это, реальные цифры могут быть в несколько раз больше.

"Это огромные масштабы преступления. Россия не предоставляет ни одному государству или организации информации об их местонахождении, состоянии здоровья и каких-либо обстоятельствах», – подчеркнула советница руководителя Офиса Президента Дария Заровна.

Добавим, что домой удалось вернуть только 386 юных украинцев.

"Чтобы остановить волну преступлений против наших детей, нужно приложить совместные международные усилия. Нам очень нужна ваша помощь. Это возможность еще раз продемонстрировать свое лидерство", — добавила она.

Отметим, кафиры начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии столкновения. К сожалению, враг хочет использовать их в качестве "живого щита", ведь ВСУ продолжают продвигаться.

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Дата публикации
Просмотры
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