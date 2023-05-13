Сколько украинских детей оккупанты вывезли в Россию: Зеленский назвал количество

Президент отметил, что судьба этих детей пока неизвестна.

Количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может быть значительно больше 19 тысяч, поскольку в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга в Риме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что похищение Россией украинских детей – это особенно чувствительная тема для него и всех украинцев.

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"Тысячи украинских детей вывезены силой на территорию государства-агрессора. Достоверно — есть полностью вся аналитика — известно о 19 тысячах 393 детях, это уже конкретика с именами и фамилиями и датой их вывоза. Они украдены Россией", — сказал он.

Зеленский отметил, что судьба этих детей пока неизвестна.

"Но знаем, что российские власти не только разлучают детей с родными, но и учат ненавидеть Украину. Поэтому мы должны действовать максимально быстро, чтобы вернуть наших украденных детей", — подытожил президент.

Напомним, по данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, российские оккупанты открыли судебное дело против депортированной украинской 14-летней девочки.

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