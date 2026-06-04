Сколько украинских детей убила РФ: названа жуткая цифра

Сколько украинских детей убила РФ / © Суспільне

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Россияне с начала полномасштабной войны в Украине убили по меньшей мере 707 невинных детей. 4 июня чтят память украинских детей, которые были убиты россиянами, и пострадали от насилия врага.

О Международном дне невинных детей — жертв агрессии — рассказали United24.

Международный день невинных детей — жертв агрессии: сколько детей в Украине убила РФ

4 июня в Украине чтят память украинских детей, убитых Россией во время полномасштабной войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео от United24, в котором говорится, что с начала полномасштабной войны РФ убила не менее 707 украинских детей.

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«Каждая смерть — ребенок, у которого отобрали будущее. Россия должна понести ответственность за эти преступления», — пишут United24.

В видео, которым поделилась фандрейзинговая платформа, рассказали истории детей, погибших от российских ударов. Среди них — восьмилетний Богдан, который погиб на детской площадке в Черкассах от российского дрона. Он играл на площадке вместе с другими детьми, когда рядом ударил вражеский беспилотник.

Четырехлетняя Кристина, отец которой собственноручно построил семейный дом, погибла от российского удара по дому ночью. Когда все спали, российский дрон попал в дом и забрал ее жизнь.

12-летняя Любава и ее 17-летняя сестра Вера погибли дома от удара российской ракеты. Их тела из-под завалов доставали спасатели. Девочки любили искусство и увлекались рисованием. Их отец — защитник Украины — пал в бою.

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Также United24 поделились историей гибели троих маленьких детей и отца. Маленькие Иван, Владислав и Мирослава погибли вместе с отцом-ветераном. Это была их первая ночь на новом месте после переезда из приграничья подальше от российских атак.

По официальным данным, Россия убила не менее 707 украинских детей с начала полномасштабной войны. Реальное количество жертв может быть значительно выше. Преступления не должны остаться безнаказанными, ведь это целенаправленное уничтожение украинской нации.

Как Украина спасает депортированных детей

Напомним, во время полномасштабного вторжения РФ тысячи украинских детей, среди которых мариупольские мальчики Саша Радчук и Илья, подверглись принудительному разделению с семьями, прошли через фильтрационные лагеря и были вывезены в Россию или на оккупированные территории для дальнейшего «перевоспитания» и незаконного усыновления.

Россия целенаправленно скрывает данные о депортированных детях и похищенных гражданских. Правозащитники из инициативы «Трибунал для Путина», ХПГ и коалиции «Украина. Пять утра» системно документируют эти военные преступления для Международного уголовного суда.

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Они отмечают, что системная депортация, навязывание российского гражданства и уничтожение национальной идентичности детей имеют четкие признаки геноцида, также признанного в политической резолюции ПАСЕ.

Процесс возвращения детей чрезвычайно сложен и опасен из-за запутанной логистики перемещений, режима тайного усыновления в РФ и жестких многочасовых допросов ФСБ на границе, из-за которых родственники больше не могут забирать детей самостоятельно.

Несмотря на то, что усилиями Украины и международных партнеров домой уже удалось вернуть около 2 000 детей, тысячи других до сих пор остаются заложниками Кремля. Для их дальнейшей интеграции в Украине введена государственная программа трехуровневой финансовой, медицинской и психосоциальной поддержки сроком до 18 месяцев.

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