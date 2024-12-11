Сколько украинских детей украла Россия: Зеленский шокировал заявлением

Россияне беззастенчиво хвастаются тем, что крадут маленьких украинцев и вывозят их в РФ. Точное количество похищенных детей в условиях оккупации и активных боевых действий установить невозможно, но даже известные цифры шокируют.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN.

"Они [россияне – ред.] верифицированных детей украли 19,5 тысяч. Эти цифры не отличаются. Это те дети, которые верифицированы нашими институтами, потому что есть фамилия, есть имя, понятно, что это за ребенок и откуда он. Но обратите внимание на то, что официально, мне кажется в 2023 году, их российский омбудсмен сообщила, что они у себя держат 700 000 украинских детей. Да, это их официальные данные. Я не знаю, насколько это правда, но это ужас. То есть они гордятся тем, что украли детей. Просто это то, что есть, какая Россия сегодня, как она выглядит, кто они прежде всего", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина каждый день пытается вернуть похищенных детей. Вовлекает в этот процесс партнеров, использует инструменты политического давления и старается как можно больше рассказывать об этой трагедии всему миру.

"Да, мы верим, если нам удастся с Европой вместе с президентом Трампом закончить эту войну, мы очень хотим вернуть всех наших военных, гражданских. Безусловно, прежде всего, вернуть наших детей домой. Для нас это очень важно", — отметил президент.

По его словам, сейчас возвращение детей происходит благодаря посредничеству Катара и Ватикана.

"Безусловно есть примеры, когда та или иная страна может помочь с небольшим количеством детей. На сегодняшний день мы вернули 1030 детей из 19,5 тысяч верифицированных. Вот такие, к сожалению, трагические цифры", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, украинский президент также объяснил заявление Дональда Трампа о 24 часах, в течение которых он пообещал завершить войну в Украине. По словам Зеленского, это заявление нужно понимать как "быстрое решение вопроса", но, конечно, не за сутки. Трамп намерен добиваться мира с позиции силы, так как это единственное, что способен понять Путин.

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