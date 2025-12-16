Сколько украинских дронов каждый день атакуют Россию: эксперт ответил

Дроны

Минобороны регулярно отчитывается о якобы сотнях сбитых украинских беспилотников над Крымом и территорией России. Впрочем, эти данные не отражают реальную картину.

Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, фактическое количество украинских дронов, ежедневно атакующих врага, может достигать 300-400 единиц.

Почему Россия боится правды

Оккупационные власти избегают суточной отчетности и представляют информацию фрагментарно. Такая тактика свидетельствует о страхе признать масштабы украинского производства БПЛА и эффективность атак.

«Россияне же боятся признать и назвать цифры количества наших БПЛА, которые ежедневно атакуют их. Они не отчитываются по атакам за сутки, а отчитываются за отрезки дня. Поэтому реальное количество наших дронов выше — 300 или даже 400», — пояснил он.

Реакция России демонстрирует, что Украина наращивает возможности дальнобойных дронов, а атаки становятся системными и массовыми.

Напомним, в порту «Новороссийск» РФ подводные дроны Sub Sea Baby СБУ впервые в истории взорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.