Сколько украинских священников убили россияне: Зеленский назвал цифру

По его словам, Россия уничтожает украинскую церковь и украинские школы.

С начала полномасштабной войны оккупанты убили 50 украинских священнослужителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBN.

"Очень много священников, разных священников были в плену. Или были убиты. К слову, 50 они (россияне) убили. И убили по-разному. Есть все доказательства, как они их пытали", — сказал Зеленский.

По словам президента, оккупанты пытали священников только за то, что они должны были служить патриархову РПЦ Кириллу. Эти священники отказывались служить РПЦ. За это оккупанты их расстреливали, отметил Зеленский.

Кроме того, РФ разрушила около 700 церквей. "Атаковали бомбами, атаковали ракетами. А там, где они заходили на территорию нашего государства, просто уничтожали. Поджигали эти церкви", – подытожил он.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что оккупанты убили священника ПЦУ из оккупированного Каланчака в Херсонской области.

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