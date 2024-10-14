Сколько украинских воинов казнили оккупанты — в Офисе генпрокурора ответили

Украинские правоохранители сообщили, что российские военные казнили 102 украинских военнопленных на поле боя.

Информацию сообщили в Офисе Генерального прокурора.

13 октября стало известно о казни девяти украинских военных россиянами вблизи населенного пункта Зеленый Путь в Курской области. Инцидент произошел 10 октября, когда украинцы, считая, что находятся в тылу, наткнулись на врага и вступили с ним в бой. Из-за нехватки боеприпасов они вынуждены были сдаться.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма ООН и Международному комитету Красного Креста, подчеркнув, что эти действия нарушают Женевскую конвенцию. В Офисе Генерального прокурора подтвердили, что на сегодняшний день известно о 102 казненных украинских военнопленных.

Напомним, бывший депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олег Ляшко стал командиром батальона.

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